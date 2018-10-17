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Беременная Меган Маркл и принц Гарри посетили Австралию

Не так давно герцогиня Сассекская, в прошлом американская киноактриса Меган Маркл вместе со своим супругом принцем Гарри посетила Австралию. Также подтвердилась информация, что невестка королевы беременна.
Беременная Меган Маркл и принц Гарри посетили Австралию

Герцогиня Сассекская Менган Маркл со своим супругом принцем Гарри отправилась в Австралию, чтобы пообщаться с поклонниками и местными фермерами. Любопытно, что герцогиня выбрала для данного путешествия очень сдержанный и практичный наряд: облегающие черные штаны, белую рубашку свободного кроя и клетчатый пиджак. Поклонники оценили ее стиль и отметили, что актриса не славится тратами на дорогую одежду, а предпочитает комфорт и практичность.

Однако рубашка «не по фигуре» насторожила журналистов, а вскоре представители из Кенсингтонского дворца подтвердили, что 37-летняя супруга принца Гарри ждет первенца. Сама же Маркл тщательно скрывает свое «интересное положение».



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:00

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