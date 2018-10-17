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Николай Басков выразил свои соболезнования в связи с гибелью студентов в Керчи

Николай Басков на своей странице в социальной сети Instagram выразил соболезнования в связи с гибелью студентов в Керчи. Он опубликовал траурную свечку, присоединяясь к скорби многих людей.
Николай Басков выразил свои соболезнования в связи с гибелью студентов в Керчи

Николай Басков поделился своими чувствами с подписчиками. Он отметил, гибель людей - это всегда душевная боль, но особые эмоции вызывает смерть детей. Сегодня в Керчи не стало 19 юных студентов, по которым объявлен трёхдневный траур. Пользователи присоединились к словам артиста, также написав немало строк скорби в связи с массовым убийством в политехническом колледже. Многие пожелали скорейшего выздоровления раненым, которых на данный момент зафиксировано более 50 человек.

Стоит отметить, многие звёзды отечественного шоу-бизнеса уже высказались по поводу произошедшего. Они не могут найти слов, чтобы высказать своё переживание из-за инцидента.



 
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Происшествия / Другое
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 17:32

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