Николай Басков выразил свои соболезнования в связи с гибелью студентов в Керчи

Николай Басков поделился своими чувствами с подписчиками. Он отметил, гибель людей - это всегда душевная боль, но особые эмоции вызывает смерть детей. Сегодня в Керчи не стало 19 юных студентов, по которым объявлен трёхдневный траур. Пользователи присоединились к словам артиста, также написав немало строк скорби в связи с массовым убийством в политехническом колледже. Многие пожелали скорейшего выздоровления раненым, которых на данный момент зафиксировано более 50 человек.Стоит отметить, многие звёзды отечественного шоу-бизнеса уже высказались по поводу произошедшего. Они не могут найти слов, чтобы высказать своё переживание из-за инцидента.