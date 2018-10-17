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Переехавшая из Джакарты в Санкт-Петербург студентка рассказала, как изменилась ее жизнь в России

Титра Мелати в возрасте 27 лет приехала два года назад из Джакарты на территорию Санкт-Петербурга, чтобы проходить в дальнейшем обучение в магистратуре СПбГИК. Девушка на родине занималась режиссурой, а во время беседы с журналистами рассказала, как изменилась ее жизнь в России.

Переехавшая из Джакарты в Санкт-Петербург студентка рассказала, как изменилась ее жизнь в России


В России девушка решила продолжить совершенствовать себя в сфере кинематографа. Она хотела поменять привычный образ жизни, развиваться и расти. Для этого она выбрала эту страну. Титре понравился Санкт-Петербург. Она поражена красотой местной архитектуры, каменными мостами и домами, украшенными лепниной. Поначалу было сложно, так как индонезийка абсолютно не знала русский язык. Теперь она освоилась в российском городе, а также завела друзей. По словам Титры Мелати за время проживания на территории Санкт-Петербурга она стала гораздо выносливее. Издание «Слово и Дело» передаёт, что Мелати в России не хватает индонезийской кухни. Девушке, конечно, нравиться российская еда, однако она кажется для нее очень простой.

Девушка, наконец, разрушила стереотип, что русские люди постоянно пьют водку. Титра Мелати заметила, что россияне обожают чай. Она теперь сама пристрастилась к данному напитку. Ей нравится, что в России много различных молочных продуктов. По её мнению, открыв лавку с данными товарами у себя на родине, можно быстро разбогатеть. Но уезжать Титра Мелати из Санкт-Петербурга не планирует. Домой в Джакарту девушка приезжает всего на пару недель. После завершения учебы Титра собирается продолжать жить на территории РФ.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:55

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