Меган Маркл заставила принца Гарри следовать календарю овуляции
Меган Маркл очень хотела ребенка, вследствие этого заставила принца Гарри придерживаться специального календаря овуляции. Инсайдер сообщил, что уже после свадьбы герцогиня Сассекская установила себе на телефон приложение, отслеживающее цикл.
Меган Маркл пользовалась программой Aesop Fertility Clock, регулярно уведомляющей о начале овуляции. Кроме этого, приложение повышало вероятность угадать, какого пола родится малыш. Инсайдер рассказал журналистам, что супруга принца Гарри загрузила данный сервис, чтобы увеличить шансы на рождение дочки. Поначалу принц Гарри опасался, что интимные отношения по зову приложения негативно скажутся на их страсти, однако в результате это переросло в романтическую игру.
Есть информация, что Меган Маркл хотела родить девочку. Однако принц Гарри заявлял, что будет очень рад появлению ребенка любого пола.
Меган Маркл пользовалась программой Aesop Fertility Clock, регулярно уведомляющей о начале овуляции. Кроме этого, приложение повышало вероятность угадать, какого пола родится малыш. Инсайдер рассказал журналистам, что супруга принца Гарри загрузила данный сервис, чтобы увеличить шансы на рождение дочки. Поначалу принц Гарри опасался, что интимные отношения по зову приложения негативно скажутся на их страсти, однако в результате это переросло в романтическую игру.
Есть информация, что Меган Маркл хотела родить девочку. Однако принц Гарри заявлял, что будет очень рад появлению ребенка любого пола.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:45