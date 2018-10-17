Ученые: Найден путь в четвертое измерение пространства





В 2016 г физик Микаэль Рехтсман был награжден Нобелевской премией за свою работу, после чего коллеги решили взять информацию за основу, используя для опытов лазерные установки. Они заметили, что трехмерные объекты могут отбрасывать тени четырехмерных фигур в пространстве.Раньше специалисты считали, что мир состоит только из 3 величин, но опыты показали ошибочность старой теории. Пока они не знают, как можно попасть в измерение, и продолжают исследования. Человечество в будущем сможет путешествовать во времени, а также обретет бессмертие.