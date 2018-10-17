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На рынок вывели рестайлинговый УАЗ «Пикап»

На рынке появился рестайлинговый УАЗ «Пикап». Новую версию предлагают в нескольких вариантах по цене от 784 тысяч до 1,13 миллионов рублей.

На рынок вывели рестайлинговый УАЗ «Пикап»


Стандартная модель российского авто включает головные светодиодные фары, систему обогрева внешних зеркал, электрорегулировку, центральный замок, электрические подъемники передних/задних дверей, регулировку рулевой колонки, гидроусилитель руля, ABS, EBD, подушку безопасности водителя. В топовую версию авто входит обогрев задних/передних кресел, парктроники, камеру заднего обзора, новейший мультимедийный центр с навигационной системой, климат-контроль.

В подкапотном пространстве УАЗ «Пикап» находится силовой агрегат ЗМЗ ПРО на 150 лошадиных сил. Мотор работает вместе с 5-позиционной трансмиссией. В свою очередь новый мотор имеет двухрядную сеть системы газораспределения. Она усилена жаропрочными клапанами, а также головкой блока цилиндров.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:13

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