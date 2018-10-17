На рынок вывели рестайлинговый УАЗ «Пикап»





Стандартная модель российского авто включает головные светодиодные фары, систему обогрева внешних зеркал, электрорегулировку, центральный замок, электрические подъемники передних/задних дверей, регулировку рулевой колонки, гидроусилитель руля, ABS, EBD, подушку безопасности водителя. В топовую версию авто входит обогрев задних/передних кресел, парктроники, камеру заднего обзора, новейший мультимедийный центр с навигационной системой, климат-контроль.В подкапотном пространстве УАЗ «Пикап» находится силовой агрегат ЗМЗ ПРО на 150 лошадиных сил. Мотор работает вместе с 5-позиционной трансмиссией. В свою очередь новый мотор имеет двухрядную сеть системы газораспределения. Она усилена жаропрочными клапанами, а также головкой блока цилиндров.