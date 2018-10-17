Страдающая хроническим недугом Татьяна Лазарева похудела на 10 килограммов





Сейчас состояние здоровья Татьяны Лазаревой стабильное. Доктора подобрали актрисе корректное лечение. Но некоторое время назад недуг знаменитости обострился. Звезда практически два месяца ничего не ела, в результате похудела на десять килограммов. Артистка сказала, что сейчас она поправилась, но теперь старается не допускать «стрессовых срывов». На эмоциональном состоянии актрисы болезнь также отразилась. По словам телезвезды, именно в кишечнике вырабатывается гормон радости, и поэтому воспалительный процесс вызывает депрессию.В связи с болезнью доктора даже предлагали знаменитости оформить инвалидность, однако она отказалась. По мнению Татьяны Лазаревой, она живет полноценной жизнью и своим примером желает помочь другим людям, страдающим от такого же недуга.