Исследователь стволовых клеток обвинен в фальсификации данных





Пьеро Анверс, знаменитый ученый и один из первооткрывателей сердечных стволовых клеток, был раскритикован за якобы ложные факты в одной из последних публикаций. Там сказано, что сердце, благодаря рассмотренным клеткам, подлежит обновлению на 7% в год у взрослого человека. Эксперты считают эту цифру крайне завышенной. После того, как Анверс решил отозвать статью, некоторые специалисты продолжили поиски других его ошибок и, в итоге, наткнулись на сфальсифицированную информацию о финансировании.Пьеро Анверс оштрафован на сумму в 10 миллионов долларов. Несмотря на это, в связи со сложностями, которые могут быть вызваны отзывом статей, исследования ученого до сих пор остаются актуальными.