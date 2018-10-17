Исследователь стволовых клеток обвинен в фальсификации данных
Больница Брайхема и мед. школа Гарварда рекомендовали известному исследователю стволовых клеток, Пьеро Анверсу, отозвать 31-ю научную статью из всевозможных научных журналов. По мнению экспертов, в ней присутствуют фальсифицированные данные. Ученого оштрафовали на 10 миллионов долларов.
Пьеро Анверс, знаменитый ученый и один из первооткрывателей сердечных стволовых клеток, был раскритикован за якобы ложные факты в одной из последних публикаций. Там сказано, что сердце, благодаря рассмотренным клеткам, подлежит обновлению на 7% в год у взрослого человека. Эксперты считают эту цифру крайне завышенной. После того, как Анверс решил отозвать статью, некоторые специалисты продолжили поиски других его ошибок и, в итоге, наткнулись на сфальсифицированную информацию о финансировании.
Пьеро Анверс оштрафован на сумму в 10 миллионов долларов. Несмотря на это, в связи со сложностями, которые могут быть вызваны отзывом статей, исследования ученого до сих пор остаются актуальными.
Пьеро Анверс, знаменитый ученый и один из первооткрывателей сердечных стволовых клеток, был раскритикован за якобы ложные факты в одной из последних публикаций. Там сказано, что сердце, благодаря рассмотренным клеткам, подлежит обновлению на 7% в год у взрослого человека. Эксперты считают эту цифру крайне завышенной. После того, как Анверс решил отозвать статью, некоторые специалисты продолжили поиски других его ошибок и, в итоге, наткнулись на сфальсифицированную информацию о финансировании.
Пьеро Анверс оштрафован на сумму в 10 миллионов долларов. Несмотря на это, в связи со сложностями, которые могут быть вызваны отзывом статей, исследования ученого до сих пор остаются актуальными.
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 18:00