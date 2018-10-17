АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Женатые люди со всего мира рассказали, почему снимают свои обручальные кольца
EUR 75.92 USD 65.53
Курс валют на 17.10.2018

Группа иранских инженеров создала копию суперкара Lamborghini Murciеlago

Группа иранских инженеров под руководством Масуда Моради разработала точную копию суперкара версии Lamborghini Murciеlago. Авто создали согласно методу реверс-инжиниринга с применением оригинальных чертежей.
Группа иранских инженеров создала копию суперкара Lamborghini Murciеlago


Основа копии авто подразумевает шасси, практически в точности повторяющие оригинал итальянского производителя. Во время создания иранского суперкара применяли аналогичные композитные материалы. В частности, речь идёт о карбоне. Работа над копией версии Lamborghini Murciеlago SV длилась 4 года. За счёт усердной работы экспертов копия идентична оригиналу. Инженеры большую часть времени потратили, изучая чертежи итальянского производителя.

Авто оснащается 3,8-литровым двигателем V6 семейства Lambda производства компании Hyundai. Также корейская компания выступила производителем трансмиссии и электроники для версии Lamborghini Murciеlago SV. Информация о мощности новинки пока держится в секрете. Неизвестными остаются динамические характеристики машины. Масуда Моради, являющийся автором проекта, убежден, что копия версии Lamborghini Murciеlago может осуществлять разгон до 280 км/час.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Исследователь стволовых клеток обвинен в
Ольга и Алена Рапунцель получили шанс вернуться в
Страдающая хроническим недугом Татьяна Лазарева
Николай Басков выразил свои соболезнования в
Главный санитарный Врач России рассказала о трех
Группа иранских инженеров создала копию суперкара
Крылья помогают бабочкам слышать различные
Друг Армена Джигарханяна рассказал о его
Глава Крыма из-за взрыва в колледже Керчи объявил
Певица Пелагея для новой фотосессии надела черное
По словам ученых, Земля находится на пороге
Елена Кулецкая после родов показала фанатам в
Китайские автомобилестроители создают флагманский
Анна Хилькевич начала готовить вместе с супругом
Владимир Путин выразил соболезнования близким
Sony исправила ошибку, выводившую из строя
Ученые научились подавлять боль гипнозом
Певица Слава опубликовала смешное видео в
Изменившуюся до неузнаваемости Тату Блюменкранц
Xiaomi выпустила для своих телевизоров первое
В Керченском политехническом колледже после
Олеся Судзиловская продемонстрировала фанатам в
Татьяна Навка в Instagram поздравила мужа с днем
Ученые назвали компоненты эликсира долголетия
Кети Топурия обнародовала в Instagram фото с
ФК «Локомотив» погасит долг Дмитрия Тарасова по
Александр Буйнов: «Матери казалось, что я кричу
Ксения Бородина в Instagram рассказала, что стала
Умер актер из сериала «Склифосовский» - Александр
Леди Гага выходит замуж за личного менеджера
Просмотреть все новости