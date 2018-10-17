Группа иранских инженеров создала копию суперкара Lamborghini Murciеlago





Основа копии авто подразумевает шасси, практически в точности повторяющие оригинал итальянского производителя. Во время создания иранского суперкара применяли аналогичные композитные материалы. В частности, речь идёт о карбоне. Работа над копией версии Lamborghini Murciеlago SV длилась 4 года. За счёт усердной работы экспертов копия идентична оригиналу. Инженеры большую часть времени потратили, изучая чертежи итальянского производителя.Авто оснащается 3,8-литровым двигателем V6 семейства Lambda производства компании Hyundai. Также корейская компания выступила производителем трансмиссии и электроники для версии Lamborghini Murciеlago SV. Информация о мощности новинки пока держится в секрете. Неизвестными остаются динамические характеристики машины. Масуда Моради, являющийся автором проекта, убежден, что копия версии Lamborghini Murciеlago может осуществлять разгон до 280 км/час.