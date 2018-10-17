Крылья помогают бабочкам слышать различные звуки - Ученые





Ученые отобрали несколько видов бабочек, распространенных в Северной Америке, в особенности Cercyonis pegala. У определенных жилок внутри их передних крыльев есть некие утолщения, смысл которых до сих пор оставался неизвестным. Ученые начали излучать определенные звуки в частотах, приемлемых для восприятия насекомыми, изучая воздействие волн на их слуховые мембраны. Потом они повторили эксперимент, предварительно сделав надрезы на необычных утолщениях в крыльях. Оказалось, что при таких повреждениях подопытные слышат значительно хуже и, что важнее, данные утолщения непосредственно связаны со слуховыми органами.Несмотря на то, что принцип работы недавно обнаруженной особенности организма бабочки не до конца ясен исследователям, результаты их работ помогли лучше узнать рассматриваемый вид. Возможно, все дело в давлении, создаваемом в этих утолщениях, благодаря чему звуковые волны усиливаются.