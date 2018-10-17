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Владимир Путин выразил соболезнования близким погибших в Керченском политехническом колледже

Владимир Путин выразил свои глубокие соболезнования близким, а также родным погибших вследствие взрыва на территории Керченского политехнического колледжа. Информация опубликована на сайте Кремля.

Владимир Путин выразил соболезнования близким погибших в Керченском политехническом колледже


Об инциденте президент узнал от различных спецслужб. Владимир Путин поручил Минздраву РФ, МЧС России и спасательным службам принять срочные меры, чтобы оказать помощь пострадавшим, в случае надобности перевезти их в лучшие медицинские учреждения государства. Глава России поручил Федеральной Службе Безопасности, а также представителям следственных органов принять меры, чтобы максимально быстро установить причины взрыва. Следственный комитет России по факту произошедшего возбудил уголовное дело согласно статье 205 УК РФ «Террористический акт».

Стоит напомнить, что в керченском колледже взрыв прогремел примерно в 12.00 дня. Вследствие трагедии погибли десять человек. Около 50 человек пострадали.



 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:52

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