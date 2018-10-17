Владимир Путин выразил соболезнования близким погибших в Керченском политехническом колледже





Об инциденте президент узнал от различных спецслужб. Владимир Путин поручил Минздраву РФ, МЧС России и спасательным службам принять срочные меры, чтобы оказать помощь пострадавшим, в случае надобности перевезти их в лучшие медицинские учреждения государства. Глава России поручил Федеральной Службе Безопасности, а также представителям следственных органов принять меры, чтобы максимально быстро установить причины взрыва. Следственный комитет России по факту произошедшего возбудил уголовное дело согласно статье 205 УК РФ «Террористический акт».Стоит напомнить, что в керченском колледже взрыв прогремел примерно в 12.00 дня. Вследствие трагедии погибли десять человек. Около 50 человек пострадали.