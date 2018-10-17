Друг Армена Джигарханяна рассказал о его состоянии здоровья





83-летний Армен Борисович после скандального развода со своей супругой - Виталиной Цымбалюк-Романовской неоднократно оказывался в клинике. На прошедшей неделе состояние киноактера снова ухудшилось, вследствие чего ему потребовалась госпитализация. Ранее адвокат артиста рассказывал, что состояние Армена Джигарханяна врачи оценивали как средне-тяжелое, при этом диагноз он оглашать не стал. Теперь же о состоянии народного артиста сообщил его друг. Артур Согомонян заверил, что Армен Борисович уже чувствует себя намного лучше и в течение 10 дней он планирует вернуться к работе.Стоит отметить, что экс-супруга актера - Виталина Цымбалюк-Романовская, проводит время с певцом Прохором Шаляпиным. Хоть они не объявили себя парой, однако фанаты уверены, что у пианистки с певцом роман. Исполнитель песен периодически публикует в своем блоге их совместные фото, посвящая избраннице трогательные стихотворения.