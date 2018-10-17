Певица Пелагея для новой фотосессии надела черное кружевное платье
Российская певица и телеведущая Пелагея (Полина Телегина) для своей новой фотосессии надела черное кружевное платье. Ее супруг Иван Телегин опубликовал один из снимков в своем блоге Instagram.
Певица и по совместительству наставница в популярном российском телешоу «Голос» Пелагея не так давно приняла участие в фотосъемке, для которой она примеряла элегантное черное платье с пикантными кружевами.
Супруг телеведущей известный в России хоккеист, заслуженный мастер спорта Иван Телегин опубликовал одну из фотографий данной фотосессии в своем личном микроблоге Instagram. На фото видно как пара гармонирует - хоккеист нежно и трепетно обнимает свою супругу, которая рядом с ним чувствует себя, как за каменной стеной.
Певица и по совместительству наставница в популярном российском телешоу «Голос» Пелагея не так давно приняла участие в фотосъемке, для которой она примеряла элегантное черное платье с пикантными кружевами.
Супруг телеведущей известный в России хоккеист, заслуженный мастер спорта Иван Телегин опубликовал одну из фотографий данной фотосессии в своем личном микроблоге Instagram. На фото видно как пара гармонирует - хоккеист нежно и трепетно обнимает свою супругу, которая рядом с ним чувствует себя, как за каменной стеной.
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:43