Певица Пелагея для новой фотосессии надела черное кружевное платье





Певица и по совместительству наставница в популярном российском телешоу «Голос» Пелагея не так давно приняла участие в фотосъемке, для которой она примеряла элегантное черное платье с пикантными кружевами.Супруг телеведущей известный в России хоккеист, заслуженный мастер спорта Иван Телегин опубликовал одну из фотографий данной фотосессии в своем личном микроблоге Instagram. На фото видно как пара гармонирует - хоккеист нежно и трепетно обнимает свою супругу, которая рядом с ним чувствует себя, как за каменной стеной.