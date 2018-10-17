Елена Кулецкая после родов показала фанатам в Instagram идеальную фигуру в купальнике

Елена Кулецкая сейчас вместе с супругом и двумя дочерьми отдыхает в Турции. Модель рассказала, что в путешествие она взяла много вещей. По слова звезды, хоть Саша самая маленькая, однако вещей у нее больше всех. Манекенщица восемнадцать часов назад обнародовала фото в соцсети, на котором запечатлена вместе с наследницами возле моря. Однако их лиц на фото не видно, так как они изображены со спины.Поклонники оценили снимок звезды, оставив под публикацией свыше 20 тысяч лайков. Также фанаты отметили фигуру знаменитости. По их словам, формы Елены Кулецкой после недавних родов просто идеальны.