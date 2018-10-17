АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Женатые люди со всего мира рассказали, почему снимают свои обручальные кольца
EUR 75.92 USD 65.53
Курс валют на 17.10.2018

Елена Кулецкая после родов показала фанатам в Instagram идеальную фигуру в купальнике

Недавно ставшая матерью Елена Кулецкая отправилась вместе со своей семьей отдыхать в Турцию. Известная модель показала фанатам в соцсети Instagram идеальную фигуру в купальнике.

Елена Кулецкая после родов показала фанатам в Instagram идеальную фигуру в купальнике


Елена Кулецкая сейчас вместе с супругом и двумя дочерьми отдыхает в Турции. Модель рассказала, что в путешествие она взяла много вещей. По слова звезды, хоть Саша самая маленькая, однако вещей у нее больше всех. Манекенщица восемнадцать часов назад обнародовала фото в соцсети, на котором запечатлена вместе с наследницами возле моря. Однако их лиц на фото не видно, так как они изображены со спины.

Елена Кулецкая после родов показала фанатам в Instagram идеальную фигуру в купальнике


Поклонники оценили снимок звезды, оставив под публикацией свыше 20 тысяч лайков. Также фанаты отметили фигуру знаменитости. По их словам, формы Елены Кулецкой после недавних родов просто идеальны.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:13

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
По словам ученых, Земля находится на пороге
Елена Кулецкая после родов показала фанатам в
Китайские автомобилестроители создают флагманский
Анна Хилькевич начала готовить вместе с супругом
Владимир Путин выразил соболезнования близким
Sony исправила ошибку, выводившую из строя
Ученые научились подавлять боль гипнозом
Певица Слава опубликовала смешное видео в
Изменившуюся до неузнаваемости Тату Блюменкранц
Xiaomi выпустила для своих телевизоров первое
В Керченском политехническом колледже после
Олеся Судзиловская продемонстрировала фанатам в
Татьяна Навка в Instagram поздравила мужа с днем
Ученые назвали компоненты эликсира долголетия
Кети Топурия обнародовала в Instagram фото с
ФК «Локомотив» погасит долг Дмитрия Тарасова по
Александр Буйнов: «Матери казалось, что я кричу
Ксения Бородина в Instagram рассказала, что стала
Умер актер из сериала «Склифосовский» - Александр
Леди Гага выходит замуж за личного менеджера
Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев
В Санкт-Петербурге мужчина прогулялся по наружной
Учёные: Луна поможет изучить секреты Вселенной
Наташа Королева перепутала отчество Ивана Урганта
Специалисты исследовали качество сорока марок
Захар Саленко изменил Ирине Пинчук с Анастасией
Рита Дакота опубликовала в Instagram видео самого
Google с 29 октября начнет брать плату за
Женатые люди со всего мира рассказали, почему
Apple выпускает особую гарнитуру по случаю
Просмотреть все новости