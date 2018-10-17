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Китайские автомобилестроители создают флагманский новый кросс Geely Atlas

Китайские автомобилестроители осуществляют работу над флагманским кроссом Geely Atlas новой генерации. Новое авто фотошпионы показали с нескольких ракурсов.

Китайские автомобилестроители создают флагманский новый кросс Geely Atlas


Стало известно, что следующее поколение флагманской версии получило другую радиаторную решетку, бампер, узкие осветители, а также другие задние фонари. Пропорции авто останутся как и в случае предшественника. Новое транспортное средство переняла от прошлого Atlas линию остекления. Фотошпионы раньше показали часть салона новой модификации Geely Atlas.

Модель преобразилась благодаря прочной фронтальной панели, виртуального кокпита, трехспицевого руля, улучшенного блока управления современной климатической установки, мультимедийного комплекса с большим сенсорным дисплеем и электронного селектора КПП. Geely Atlas новой генерации обладает следующими габаритами 4544х1831х1713 мм. Колёсная база составляет 2 670 мм.

Силовую линейку новой версии Geely Atlas представит 1.5-литровый двигатель на 177 лошадиных сил. Ему пару составит 7-РКПП (двойное мокрое сцепление). Авто предложат в полноприводном и переднеприводном исполнении.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:00

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