Анна Хилькевич начала готовить вместе с супругом





Известная актриса Анна Хилькевич не так давно приняла участие в одном из кулинарных телешоу, где ей посчастливилось готовить вместе с супругом Артуром Волковым. Снимок, на котором актриса стоит с разделочным ножом в руках она опубликовала в личном блоге соцсети Instagram. Под ним отметила, что совместное приготовление пищи было экспериментом и не стоит обращать внимание на предмет, который я держу в руках. Если мы бранимся, то только тешимся.Не все читатели решились активно шутить по этому поводу и аккуратно интересовались, в порядке ли ее супруг. Остальная половина поклонников просто нажимала кнопку «Нравится» более 100000 раз. Одна из фанаток отметила, что не может найти нужных слов, после чего написала рецепт борща.