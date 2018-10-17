Анна Хилькевич начала готовить вместе с супругом
Российская актриса театра и кино Анна Хилькевич начала готовить со своим супругом Артуром Волковым благодаря кулинарному шоу. В своем блоге Instagram она опубликовала снимок, где стоит на кухне с разделочным ножом в руках. Читатели актрисы стали шутить по этому поводу.
Известная актриса Анна Хилькевич не так давно приняла участие в одном из кулинарных телешоу, где ей посчастливилось готовить вместе с супругом Артуром Волковым. Снимок, на котором актриса стоит с разделочным ножом в руках она опубликовала в личном блоге соцсети Instagram. Под ним отметила, что совместное приготовление пищи было экспериментом и не стоит обращать внимание на предмет, который я держу в руках. Если мы бранимся, то только тешимся.
Не все читатели решились активно шутить по этому поводу и аккуратно интересовались, в порядке ли ее супруг. Остальная половина поклонников просто нажимала кнопку «Нравится» более 100000 раз. Одна из фанаток отметила, что не может найти нужных слов, после чего написала рецепт борща.
Известная актриса Анна Хилькевич не так давно приняла участие в одном из кулинарных телешоу, где ей посчастливилось готовить вместе с супругом Артуром Волковым. Снимок, на котором актриса стоит с разделочным ножом в руках она опубликовала в личном блоге соцсети Instagram. Под ним отметила, что совместное приготовление пищи было экспериментом и не стоит обращать внимание на предмет, который я держу в руках. Если мы бранимся, то только тешимся.
Не все читатели решились активно шутить по этому поводу и аккуратно интересовались, в порядке ли ее супруг. Остальная половина поклонников просто нажимала кнопку «Нравится» более 100000 раз. Одна из фанаток отметила, что не может найти нужных слов, после чего написала рецепт борща.
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:55