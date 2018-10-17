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Анна Хилькевич начала готовить вместе с супругом

Российская актриса театра и кино Анна Хилькевич начала готовить со своим супругом Артуром Волковым благодаря кулинарному шоу. В своем блоге Instagram она опубликовала снимок, где стоит на кухне с разделочным ножом в руках. Читатели актрисы стали шутить по этому поводу.
Анна Хилькевич начала готовить вместе с супругом

Известная актриса Анна Хилькевич не так давно приняла участие в одном из кулинарных телешоу, где ей посчастливилось готовить вместе с супругом Артуром Волковым. Снимок, на котором актриса стоит с разделочным ножом в руках она опубликовала в личном блоге соцсети Instagram. Под ним отметила, что совместное приготовление пищи было экспериментом и не стоит обращать внимание на предмет, который я держу в руках. Если мы бранимся, то только тешимся.

Не все читатели решились активно шутить по этому поводу и аккуратно интересовались, в порядке ли ее супруг. Остальная половина поклонников просто нажимала кнопку «Нравится» более 100000 раз. Одна из фанаток отметила, что не может найти нужных слов, после чего написала рецепт борща.



 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:55

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