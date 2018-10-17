Изменившуюся до неузнаваемости Тату Блюменкранц назвали мумией

«Ужас. Мумия!», «Зачем такое творить с лицом, была же красивая», «Ей явно психолог нужен, потому что то, что с ней происходит, это не есть хорошо. Мозги нужно подлечить», «Майкл Джексон отдыхает», «Даже не знаю, с кем ее сравнить! Неприятно смотреть», «Сказать, что ужас — это ничего не сказать», «Татка, остановись! Ужасно выглядишь. Успокой свою психику, пока не поздно. Ну, ведь дочь скоро не узнает», «А какая красивая раньше была», - пишут они в соцсети.

Однако как бы она не хотела, внимательные подписчики видят, как меняется внешность девушки, причем далеко не в лучшую сторону, и непременно обсуждают это в комментариях, требуя от Таты объяснений.Стоит отметить, что единственным хирургическим вмешательством, о котором говорила молодая мамочка в микроблоге, это ринопластика. Она жаловалась на некие осложнения, но потом, судя по всему, все наладилось. При этом Блюменкранц утверждала, что легла на операционный стол исключительно потому, что ударилась носом об стеклянную дверь магазина в одном из торговых центров столицы и повредила его так, что другого выхода у нее попросту не было.Однако, по мнению фолловеров, не нужно быть косметологом или пластическим хирургом, чтобы заметить, что экс-звезда телестройки корректировала не только нос, но и скулы, которые сейчас выглядят более четкими, а также увеличивала губы.Кроме того, Тата ставила себе виниры, не говоря уже о таких процедурах, как нарощенные ресницы, волосы и цветные линзы.Судя по всему, сейчас девушка довольна своей внешностью, однако многочисленные фанаты утверждают, что она полностью испортила себя, избавившись от всего, чем наградила ее природа.