В Керченском политехническом колледже после взрыва погибли 10 человек





На месте трагедии уже работают сотрудники МЧС, но им не хватает машин для эвакуации людей, а потому приходится задействовать общественный транспорт. Медики используют подручные средства, чтобы помочь всем жертвам взрыва.Сотрудники органов выяснили, что он произошел в столовой. Причиной стало взрывное устройство, которое было оставлено в здании и замаскировано под другой предмет. Кроме того, преступник расстреливал людей из огнестрельного оружия.