В Керченском политехническом колледже после взрыва погибли 10 человек
В Керченском политехническом колледже в 12 часов дня произошел взрыв. По предварительным данным, в результате ЧП погибли 10 человек, а также 20 пострадавших особ были госпитализированы в клинику.
На месте трагедии уже работают сотрудники МЧС, но им не хватает машин для эвакуации людей, а потому приходится задействовать общественный транспорт. Медики используют подручные средства, чтобы помочь всем жертвам взрыва.
Сотрудники органов выяснили, что он произошел в столовой. Причиной стало взрывное устройство, которое было оставлено в здании и замаскировано под другой предмет. Кроме того, преступник расстреливал людей из огнестрельного оружия.
На месте трагедии уже работают сотрудники МЧС, но им не хватает машин для эвакуации людей, а потому приходится задействовать общественный транспорт. Медики используют подручные средства, чтобы помочь всем жертвам взрыва.
Сотрудники органов выяснили, что он произошел в столовой. Причиной стало взрывное устройство, которое было оставлено в здании и замаскировано под другой предмет. Кроме того, преступник расстреливал людей из огнестрельного оружия.
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:10