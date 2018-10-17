Sony исправила ошибку, выводившую из строя консоли PS4





В данном случае текстовое сообщение отправляло консоль на пять минут в циклическую перезагрузку. Чтобы остановить данный процесс следовало из мобильного приложения удалить полученное сообщение, а потом загрузить консоль в Safe Mode, а также выбрать Option 5.Консоль после этого опять нормально загружалась. В настоящее время такого рода проблема решается автоматически.