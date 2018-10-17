Певица Слава опубликовала смешное видео в Instagram





Певица Слава опубликовала в своем микроблоге Instagram видео из гримерки, на котором она пытается «распеться» перед концертом в городе Пенза, к которому она готовилась. В какой-то момент высокая нота превратилась в звук, который напоминает «кряканье» утки.Данная ситуация насмешила присутствующих в помещении с певицей людей, а также поклонников Славы. Они стали писать шутливые комментарии и просили повторить эти звуки. Публикация набрала более 40000 просмотров.