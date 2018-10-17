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Певица Слава опубликовала смешное видео в Instagram

Известная российская певица Слава в своем блоге Instagram опубликовала смешное видео, на котором вместо «распевки» звучит «кряканье». Поклонники оценили исполнение и юмор артистки.
Певица Слава опубликовала смешное видео в Instagram

Певица Слава опубликовала в своем микроблоге Instagram видео из гримерки, на котором она пытается «распеться» перед концертом в городе Пенза, к которому она готовилась. В какой-то момент высокая нота превратилась в звук, который напоминает «кряканье» утки.

Данная ситуация насмешила присутствующих в помещении с певицей людей, а также поклонников Славы. Они стали писать шутливые комментарии и просили повторить эти звуки. Публикация набрала более 40000 просмотров.



 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:27

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