Ученые научились подавлять боль гипнозом





Эксперимент проходил при участии неизлечимо больных людей и был призван выяснить, возможно ли использовать гипноз в качестве сильного обезболивающего или успокоительного. Как стало известно в ходе исследования, люди, которые были подвержены данному явлению, действительно понижали дозировку препаратов для снятия боли. Уровень тревожности таких людей, в сравнении с обычными паллиативными пациентами также, был существенно ниже.Несмотря на то, что в ходе эксперимента несколько пациентов скончались, медицинским сотрудникам удалось сделать выводы о проделанной работе. Преимуществом данной методики обезболивания является то, что понижается количество препаратов, употребляемых пациентами, при этом их состояние не ухудшается. Побочных эффектов учеными выявлено не было.