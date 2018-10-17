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Ученые научились подавлять боль гипнозом

Итальянские ученые выяснили, что гипноз является эффективным средством от неприятных ощущений. Исследования показали, что определенным образом воздействуя на паллиативных пациентов, можно не только снизить тревогу, но также и боль.

Ученые научились подавлять боль гипнозом


Эксперимент проходил при участии неизлечимо больных людей и был призван выяснить, возможно ли использовать гипноз в качестве сильного обезболивающего или успокоительного. Как стало известно в ходе исследования, люди, которые были подвержены данному явлению, действительно понижали дозировку препаратов для снятия боли. Уровень тревожности таких людей, в сравнении с обычными паллиативными пациентами также, был существенно ниже.

Несмотря на то, что в ходе эксперимента несколько пациентов скончались, медицинским сотрудникам удалось сделать выводы о проделанной работе. Преимуществом данной методики обезболивания является то, что понижается количество препаратов, употребляемых пациентами, при этом их состояние не ухудшается. Побочных эффектов учеными выявлено не было.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 15:38

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