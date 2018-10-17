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Xiaomi выпустила для своих телевизоров первое обновление на 732 МБ

Xiaomi выпустила первое в истории обновление для своих телевизоров. Его размер составляет примерно 732 МБ.

Xiaomi выпустила для своих телевизоров первое обновление на 732 МБ


Компанией Xiaomi для своих телевизоров версии Xiaomi Mi TV Pro было разработано первое обновление. В частности это касается версий Mi 4 Pro, 4A Pro, 4C Pro. Устройство Xiaomi Mi LED TV 4 Pro получило прошивку OPM1.171019.011.1011. Версия Mi 4C Pro имеет прошивку OPM1.171019.011.1010. В свою очередь размер обновления равен 732 МБ.

Обновление в целом улучшает скорость работы операционки, исправляет ошибки, которые возникают в случае подключения к сетям Wi-Fi, оптимизирует звуковое сопровождение. Разработчиками также была обновлена до последней версии система безопасности Android.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:16

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