Xiaomi выпустила для своих телевизоров первое обновление на 732 МБ





Компанией Xiaomi для своих телевизоров версии Xiaomi Mi TV Pro было разработано первое обновление. В частности это касается версий Mi 4 Pro, 4A Pro, 4C Pro. Устройство Xiaomi Mi LED TV 4 Pro получило прошивку OPM1.171019.011.1011. Версия Mi 4C Pro имеет прошивку OPM1.171019.011.1010. В свою очередь размер обновления равен 732 МБ.Обновление в целом улучшает скорость работы операционки, исправляет ошибки, которые возникают в случае подключения к сетям Wi-Fi, оптимизирует звуковое сопровождение. Разработчиками также была обновлена до последней версии система безопасности Android.