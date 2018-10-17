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Татьяна Навка в Instagram поздравила мужа с днем рождения

Известная российская фигуристка, трехкратная чемпионка России Татьяна Навка в своем блоге Instagram опубликовала пост с фотографией, под которой трогательно поздравила своего супруга Дмитрия Пескова с днем рождения. Поклонники спортсменки пришли в восторг от ее нежных слов.
Татьяна Навка в Instagram поздравила мужа с днем рождения

Пресс-секретарю президента Российской Федерации Дмитрию Пескову 17 октября исполнился 51 год. Его вторая супруга Татьяна Навка поздравила мужа в личном микроблоге соцсети Instagram теплыми и красивыми словами. Она опубликовала пост с фотографией в черно белом цвете и написала, что если глаза счастливы, то на любовь гадать не нужно, а решает только небо. Также она поблагодарила мужа за дочь, и за то, что есть «Мы», добавив, что всегда будет рядом.

Читатели блога фигуристки пришли в восторг от теплых поздравлений и присоединились к ним. Многие отметили, что на снимке очень заметно уважение и трепетное отношение супругов друг к другу и пожелали семье становиться только крепче.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:00

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