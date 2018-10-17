ФК «Локомотив» погасит долг Дмитрия Тарасова по алиментам
Первая жена футболиста Дмитрия Тарасова Оксана требует от него алиментов.
Её адвокат Сергей Жорин уже заявлял, что сумма задолженности составляет 15 млн рублей. Правда, сам футболист отрицал всё это и намекал, что женщина не разрешает ему видеться с дочерью.
СМИ сегодня пишут, что футбольный клуб «Локомотив» признал задолженность своего игрока и согласен погасить долг. Но деньги будут вычитать из зарплаты полузащитника.
Сама Оксана не комментирует ситуацию. Зато нынешняя жена спортсмена Анастасия Костенко высказалась в социальной сети.
Напомним, «вице-мисс России» летом родила Тарасову дочку Милану. Дмитрий всё свободное время проводит в кругу семьи и постоянно выкладывает фотографии с женой и дочерью.
Её адвокат Сергей Жорин уже заявлял, что сумма задолженности составляет 15 млн рублей. Правда, сам футболист отрицал всё это и намекал, что женщина не разрешает ему видеться с дочерью.
СМИ сегодня пишут, что футбольный клуб «Локомотив» признал задолженность своего игрока и согласен погасить долг. Но деньги будут вычитать из зарплаты полузащитника.
Сама Оксана не комментирует ситуацию. Зато нынешняя жена спортсмена Анастасия Костенко высказалась в социальной сети.
«Весь Инстаграм любит считать чужие деньги и не любит правду. Но мы же не должны от этого страдать», — пишет Настя в микроблоге.
Напомним, «вице-мисс России» летом родила Тарасову дочку Милану. Дмитрий всё свободное время проводит в кругу семьи и постоянно выкладывает фотографии с женой и дочерью.