ФК «Локомотив» погасит долг Дмитрия Тарасова по алиментам

«Весь Инстаграм любит считать чужие деньги и не любит правду. Но мы же не должны от этого страдать», — пишет Настя в микроблоге.

Её адвокат Сергей Жорин уже заявлял, что сумма задолженности составляет 15 млн рублей. Правда, сам футболист отрицал всё это и намекал, что женщина не разрешает ему видеться с дочерью.СМИ сегодня пишут, что футбольный клуб «Локомотив» признал задолженность своего игрока и согласен погасить долг. Но деньги будут вычитать из зарплаты полузащитника.Сама Оксана не комментирует ситуацию. Зато нынешняя жена спортсмена Анастасия Костенко высказалась в социальной сети.Напомним, «вице-мисс России» летом родила Тарасову дочку Милану. Дмитрий всё свободное время проводит в кругу семьи и постоянно выкладывает фотографии с женой и дочерью.