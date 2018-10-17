Кети Топурия обнародовала в Instagram фото с обнаженной спиной





Певица в посте рассказала, что до сих пор ее приглашают принять участие в сьемках для мужских журналов, однако она отказывается. Артистка вспомнила один случай общения с журналистами. По ее словам, сначала они уговорили ее сняться обнаженной со спины, пообещав, что именно это фото будет на обложке издания. Однако в процессе съемки фотограф предложил сделать пару снимков спереди, но Кети Топурия прикрылась руками.Из всех предоставленных кадров исполнительница утвердила, приемлемую для себя публикацию со спины. Но как она удивилась, когда на вышедшем номере журнала она увидела кадр, на который она категорически не соглашалась.