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Кети Топурия обнародовала в Instagram фото с обнаженной спиной

Кети Топурия в соцсети Instagram обнародовала фото с обнаженной спиной. По словам звезды, это максимум, что она может показать.

Кети Топурия обнародовала в Instagram фото с обнаженной спиной


Певица в посте рассказала, что до сих пор ее приглашают принять участие в сьемках для мужских журналов, однако она отказывается. Артистка вспомнила один случай общения с журналистами. По ее словам, сначала они уговорили ее сняться обнаженной со спины, пообещав, что именно это фото будет на обложке издания. Однако в процессе съемки фотограф предложил сделать пару снимков спереди, но Кети Топурия прикрылась руками.

Кети Топурия обнародовала в Instagram фото с обнаженной спиной


Из всех предоставленных кадров исполнительница утвердила, приемлемую для себя публикацию со спины. Но как она удивилась, когда на вышедшем номере журнала она увидела кадр, на который она категорически не соглашалась.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:44

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