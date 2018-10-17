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Ксения Бородина в Instagram рассказала, что стала панически бояться перелётов

Ведущая популярного реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина часто работает на Сейшельской площадке.

Вот и накануне девушка прилетела на несколько дней на Остров любви, чтобы подменить там Юлию Ефременкову.

Ксения Бородина в Instagram рассказала, что стала панически бояться перелётов

У себя в микроблоге Ксюша пишет, что сюда она прилетела только со старшей дочерью Марусей, хотя младшая возмущалась, почему её не взяли. Также Бородина рассказывает, что без мужа она уже скучает.

"Без семьи всегда плохо, это самое важное что есть у нас в жизни.. жду пятницу, хотя только вчера прилетела... скучаю", - подписывает Ксения Бородина пост в Инстаграм.

Ещё девушка рассказывает, что стала сильно бояться перелетов, хотя такой фобии у неё никогда не было.

Ксения Бородина в Instagram рассказала, что стала панически бояться перелётов

"Даже могла забыть пристегнуться, а сейчас от каждого неровного движения просыпаюсь, начинается паника, все время начинаю гнобить себя, зачем села в этот самолёт", - рассказывает о своих нынешних страхах жена Курбана Омарова.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:18

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