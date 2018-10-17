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Умер актер из сериала «Склифосовский» - Александр Машатков

В 58 лет ушел из жизни актер Александр Машатков. Предположительно, артист скончался вследствие оторванного тромба.

Умер актер из сериала «Склифосовский» - Александр Машатков


Сообщается, что 14 октября внезапно умер Александр Машатков. Актеру стало плохо, однако медики скорой помощи так и не смогли ему помочь. Предполагается, что у звезды оторвался тромб, ставший виновником непредсказуемой и быстрой смерти. Стоит напомнить, что артист, окончив саратовский машиностроительный техникум, устроился работать в Кишиневе машинистом сцены в драматическом театре, где понял, что его влечет сцена. Для получения актерской профессии Александр Машатков обучился в театральной студии, а после в РАТИ-ГИТИС. После чего работал в Кимрском театре.

Широкому зрителю киноактер стал известен по фильмам «Склифосовский», «Тупой жирный заяц», «Криминальное видео», «Супруг» и «Роман с кокаином». Когда пройдет прощание с Александром Машатковым – пока не известно. Знакомые и коллеги артиста шокированы таким известием, а также выражают соболезнования родным кинозвезды.



 
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Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:16

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