Умер актер из сериала «Склифосовский» - Александр Машатков





Сообщается, что 14 октября внезапно умер Александр Машатков. Актеру стало плохо, однако медики скорой помощи так и не смогли ему помочь. Предполагается, что у звезды оторвался тромб, ставший виновником непредсказуемой и быстрой смерти. Стоит напомнить, что артист, окончив саратовский машиностроительный техникум, устроился работать в Кишиневе машинистом сцены в драматическом театре, где понял, что его влечет сцена. Для получения актерской профессии Александр Машатков обучился в театральной студии, а после в РАТИ-ГИТИС. После чего работал в Кимрском театре.Широкому зрителю киноактер стал известен по фильмам «Склифосовский», «Тупой жирный заяц», «Криминальное видео», «Супруг» и «Роман с кокаином». Когда пройдет прощание с Александром Машатковым – пока не известно. Знакомые и коллеги артиста шокированы таким известием, а также выражают соболезнования родным кинозвезды.