Леди Гага выходит замуж за личного менеджера Кристиана Карино





Пару ранее замечали в неформальной обстановке еще в начале прошедшего года. В скором времени на пальце исполнительницы песен появилось кольцо с большими розовыми бриллиантами. Звезда решила лично подтвердить информацию по поводу ее помолвки. Недавно после произношения своей торжественно речи на «Женщине в Голливуде» звезда поблагодарила за поддержку своего возлюбленного Кристиана Карино и сообщила о скорой свадьбе.Леди Гага предпочла не рассказывать журналистам, где и когда пройдет брачная церемония. Также им не удалось получить комментарии и у жениха певицы - Кристиана Карино.