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Леди Гага выходит замуж за личного менеджера Кристиана Карино

Леди Гага, являющаяся известной американской певицей, выходит замуж за личного менеджера Кристиана Карино. Артистка официально подтвердила информацию о ее помолвке.

Леди Гага выходит замуж за личного менеджера Кристиана Карино


Пару ранее замечали в неформальной обстановке еще в начале прошедшего года. В скором времени на пальце исполнительницы песен появилось кольцо с большими розовыми бриллиантами. Звезда решила лично подтвердить информацию по поводу ее помолвки. Недавно после произношения своей торжественно речи на «Женщине в Голливуде» звезда поблагодарила за поддержку своего возлюбленного Кристиана Карино и сообщила о скорой свадьбе.

Леди Гага выходит замуж за личного менеджера Кристиана Карино


Леди Гага предпочла не рассказывать журналистам, где и когда пройдет брачная церемония. Также им не удалось получить комментарии и у жениха певицы - Кристиана Карино.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:08

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