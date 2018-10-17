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В Санкт-Петербурге мужчина прогулялся по наружной стороне балкона на 17 этаже

В Санкт-Петербурге около 10:00 мужчина вышел на балкон на 17 этаже. Спасатели прибыли на место в связи с тем, что утренняя прогулка осуществлялась с другой стороны перил.

В Санкт-Петербурге мужчина прогулялся по наружной стороне балкона на 17 этаже


Очевидцы заметили на 17 этаже многоэтажного дома мужчину, прислонившегося к перилам балкона. По неизвестным причинам, местный житель перелез через ограждение, что и повлекло за собой вызов спасателей, которые, как стало известно, уже прибыли на место. Цели мужчины, как и его личность, на текущий момент, остаются неизвестными.

Сотрудники МЧС и правоохранительных органов не давали комментариев по этому поводу. Событие происходит на Балтийском Жемчуге.



 
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Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 14:03

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