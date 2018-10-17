АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Женатые люди со всего мира рассказали, почему снимают свои обручальные кольца
EUR 75.92 USD 65.53
Курс валют на 17.10.2018

Захар Саленко изменил Ирине Пинчук с Анастасией Ендальцевой в отеле без камер

Многие зрители телепроекта «Дом-2» в курсе, что Анастасия Ендальцева испытывает симпатию к Захару Саленко и хочет построить с ним отношения. Что касается самого парня, то он несколько недель пытался достучаться до чувств Ирины Пинчук, но когда понял, что она холодна к нему, согласился пойти на свидание с Настей.

Юлия Ефременкова решила помочь ребятам и позволила им отправиться в отель без камер, где они смогли бы все обсудить и окончательно решить, стоит ли им быть вместе.

Захар Саленко изменил Ирине Пинчук с Анастасией Ендальцевой в отеле без камер

В итоге выяснилось, что между Ендальцевой и Саленко состоялся не только серьезный разговор, но и «волшебство». Они выпили пару алкогольных напитков, чтоб расслабиться и не смогли сдержать той страсти, что испытывали друг другу.

По возвращению на Остров любви Настя и Захар рассказали об интимной близости. Однако, несмотря на это, молодой человек заявил, что не собирается создавать с девушкой пару, так как до сих пор испытывает чувства к Ире.

Захар Саленко изменил Ирине Пинчук с Анастасией Ендальцевой в отеле без камер

Что касается самой Пинчук, то ей было очень больно, когда она узнала об измене своего избранника, поскольку хоть они и расстались, влюбленность к Саленко у нее еще не прошла.

Стоит отметить, что сейчас парень чувствует себя не самым лучшим образом, так как в отеле без камер был абсолютно уверен в том, что Ира к нему ничего не чувствует. Однако в конечном итоге все оказалось наоборот, и сейчас он выглядит в глазах у возлюбленной предателем.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:43

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Татьяна Навка в Instagram поздравила мужа с днем
Ученые назвали компоненты эликсира долголетия
Кети Топурия обнародовала в Instagram фото с
ФК «Локомотив» погасит долг Дмитрия Тарасова по
Александр Буйнов: «Матери казалось, что я кричу
Ксения Бородина в Instagram рассказала, что стала
Умер актер из сериала «Склифосовский» - Александр
Леди Гага выходит замуж за личного менеджера
Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев
В Санкт-Петербурге мужчина прогулялся по наружной
Учёные: Луна поможет изучить секреты Вселенной
Наташа Королева перепутала отчество Ивана Урганта
Специалисты исследовали качество сорока марок
Захар Саленко изменил Ирине Пинчук с Анастасией
Рита Дакота опубликовала в Instagram видео самого
Google с 29 октября начнет брать плату за
Женатые люди со всего мира рассказали, почему
Apple выпускает особую гарнитуру по случаю
Маргарита Овсянникова рассказала о конфликте с
Наталья Рудова в купальнике переквалифицировалась
Эксперт: Эти профессии в будущем не исчезнут
Овчинин рассказал о сложившейся внештатной
Демис Карибидис показал фолловерам в Instagram
В Нью-Йорке разрешили гендерно-нейтральное
Из школы в Санкт-Петербурге вывезли 70 кг
Екатерина Гусева обнародовала в Instagram снимок
Директор Роскосмоса сообщил о причине аварии
Учёные: Йогурт с шоколадом поможет бороться с
Наследник Эвелины Бледанс Семен готовится к
Страховые компании анонсировали самые невыгодные
Просмотреть все новости