Захар Саленко изменил Ирине Пинчук с Анастасией Ендальцевой в отеле без камер





Юлия Ефременкова решила помочь ребятам и позволила им отправиться в отель без камер, где они смогли бы все обсудить и окончательно решить, стоит ли им быть вместе.В итоге выяснилось, что между Ендальцевой и Саленко состоялся не только серьезный разговор, но и «волшебство». Они выпили пару алкогольных напитков, чтоб расслабиться и не смогли сдержать той страсти, что испытывали друг другу.По возвращению на Остров любви Настя и Захар рассказали об интимной близости. Однако, несмотря на это, молодой человек заявил, что не собирается создавать с девушкой пару, так как до сих пор испытывает чувства к Ире.Что касается самой Пинчук, то ей было очень больно, когда она узнала об измене своего избранника, поскольку хоть они и расстались, влюбленность к Саленко у нее еще не прошла.Стоит отметить, что сейчас парень чувствует себя не самым лучшим образом, так как в отеле без камер был абсолютно уверен в том, что Ира к нему ничего не чувствует. Однако в конечном итоге все оказалось наоборот, и сейчас он выглядит в глазах у возлюбленной предателем.