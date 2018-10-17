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Специалисты исследовали качество сорока марок светлого пива на российском рынке

Специалисты по качеству исследовали сорок марок светлого пива, которое представлено на российском рынке. Они отметили, что четверть образцов отличаются высоким уровнем качества.

Специалисты исследовали качество сорока марок светлого пива на российском рынке


Специалисты выяснили, что из сорока торговых марок только одиннадцать обладают повышенным качеством. Их производят на российских и зарубежных заводах. Только два бренда стоят 67-100 рублей. Прочие образцы расцениваются намного дороже. Михаил Смирнов, являющийся экспертом по алкогольному рынку, заявил, что исследование, которое провело "Роскачество", является очень полезным, так как производители во время пивоварения зачастую используют несоложеное сырье. Это делается, чтобы сохранить прибыль.

По словам Смирнова, данные напитки по техническим условиям проходят как пиво. Потребители в данном случае не понимают разницы. Иэдание "Народные новости" передаёт, что этот анализ не покажет расстановки сил, так как производители могут в напитке поменять соотношение солода. Оно завтра может быть ниже либо выше. При этом получится другой напиток. По словам специалиста эффект будет только в случае регулярных замеров.



 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:44

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