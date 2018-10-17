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Женатые люди со всего мира рассказали, почему снимают свои обручальные кольца
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Женатые люди со всего мира рассказали, почему снимают свои обручальные кольца

Женатые люди со всего мира с помощью анонимных опросов назвали самые частые причины, по которым снимают свои обручальные кольца. Оказалось, что даже самые верные друг другу супруги нередко идут на такое, чтобы просто побаловать себя вниманием противоположного пола.

Женатые люди со всего мира рассказали, почему снимают свои обручальные кольца


Ношение обручального кольца считается символом верности своему партнёру, но иногда люди снимают украшение, чтобы спрятать его от посторонних глаз. Причиной тому не всегда является измена, а, как показал анонимный опрос, даже успех на работе. Большинство интернет-пользователей честно признались, что ради обычного флирта, который повышает их самооценку, готовы снять кольцо на один вечер, а некоторые дамы в барах рассчитывают таким способом выпить один-два коктейля за чужой счёт.

Кроме того, танцоры и бармены в ночных клубах не стыдятся снимать обручальное украшение на работе, так как его отсутствие повышает шансы получить от щедрых и внимательных клиентов большие чаевые. Меньшее число опрошенных признались, что снимают кольцо крайне редко, в основном в моменты ссор со своей второй половиной, что выступает в качестве демонстрации обиды.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 13:16

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