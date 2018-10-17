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Маргарита Овсянникова рассказала о конфликте с Ольгой Бузовой, который не попал в эфир

Маргарита Овсянникова уже смирилась с тем, что больше не является участницей телепроекта «Дом-2», однако не упускает возможности лишний раз появиться в эфире, поэтому дает согласие на съемки в шоу «Бородина против Бузовой», где устраивает истерики и на всю страну обвиняет Артема Сороку в предательстве.

Кроме того, девушка также старается привлечь на свою страницу в социальной сети Instagram новую аудиторию, периодически раскрывая тайны реалити-шоу.

Маргарита Овсянникова рассказала о конфликте с Ольгой Бузовой, который не попал в эфир

Так, к примеру, благодаря показаниям Марго зрители узнали, что выгнали ее не из-за проблем с коллективом, а из-за отказа выполнять требования редакторов. Выяснилось и то, что участница поскандалила с Ольгой Орловой и Ольгой Бузовой, однако если конфликт с первой был вынесен в эфир, то со второй – его благополучно замяли.

Овсянниковой не понравилось то, что редакторы послушали ведущую и решили вырезать их ссору, а потому она сочла нужным рассказать зрителям, что случилось во время того самого Лобного места, когда заявили, что на Остров любви Сорока летит без нее.

Маргарита Овсянникова рассказала о конфликте с Ольгой Бузовой, который не попал в эфир

Напомним, что тогда девушка начала рыдать и требовать у возлюбленного, чтоб он не шел на поводу у коллектива и ведущих, однако Оля не поверила ее слезам, назвала актрисой и потребовала прекратить спектакль, который она устроила на ровном месте.

Марго нашла, что ответить на претензии, напомнив Бузовой, как она сама несколько месяцев назад также демонстративно рыдала из-за Романа Гриценко. Теледиве это не понравилось, и она потребовала не упоминать на Лобном участников, которые покинули периметр.

Маргарита Овсянникова рассказала о конфликте с Ольгой Бузовой, который не попал в эфир

Овсянникова не стала слушать ведущую, напротив, она продолжила развивать эту тему, пытаясь выяснить, куда подевалась вся симпатия Оли к Роме, ведь тот уже давно ушел, а она не предпринимает никаких попыток с ним поговорить и увидеться.

Закончилось все громкими спорами, но зрителям не довелось этого увидеть, поскольку Бузова попросила операторов вырезать этот эпизод из эфира.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:07

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