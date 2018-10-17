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Рита Дакота опубликовала в Instagram видео самого счастливого дня своей жизни

Известная певица Рита Дакота опубликовала в своем личном блоге Instagram видеоролик, где она со своей дочерью Мией и своей матерью прогуливаются по осеннему парку. По ее словам это был самый счастливый день в ее жизни. Поклонники артистки засыпали ее восторженными комментариями.
Рита Дакота опубликовала в Instagram видео самого счастливого дня своей жизни

Известная российская певица Рита Дакота не так давно в своем аккаунте Instagram опубликовала трогательный видеоролик, где она гуляет со своей дочерью Мией и мамой по осеннему парку вдоль озера.

Под роликом Дакота написала, что этот воскресный вечер был для нее самым счастливым за всю жизнь. Даже отпуск в теплых странах и на островах не сравнится с теми ощущениями, которые она испытала в этот вечер. Рядом были любимые мама и дочь, все вместе они любовались падающими с деревьев листьями, окрашенными яркими цветами осени. Она также добавила, что эмоции могут принести обычные «земные» радости, например, смотреть как ее дочь играет с бабушкой. Данная прогулка вызвала у артистки невероятные чувства.

Поклонники и читатели блога Риты Дакоты на высоком уровне оценили видеозапись, и пожелали ее дружной семье благополучия. Публикация за короткий отрезок времени набрала более 65000 отметок «Нравится».



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:37

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