Apple выпускает особую гарнитуру по случаю 90-летия Микки Мауса





Источники утверждают, что на самом деле Микки Маус появился немного раньше. Это произошло в мультфильме без звука под названием “Безумный самолет”. Впрочем, официальной датой рождения принято считать именно 18 ноября, в связи с чем, компания Apple подготовила уникальную беспроводную гарнитуру для поклонников известного персонажа. Наушники Beats Solo 3 Wireless Headphones, выпущенные в специальном издании, украшены образом Микки Мауса.Стоит отметить, что данная модель, даже в оригинальной версии, выпущенной в сентябре прошлого года, славится своей системой шумоподавления. Новинку можно приобрести с 11 ноября по цене 329,95 долларов вместе со специальным футляром, который также украшен символом Микки Мауса.