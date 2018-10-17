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Apple выпускает особую гарнитуру по случаю 90-летия Микки Мауса

Компания Apple выпустила особую гарнитуру по случаю дня рождения Микки Мауса. С учетом того, что данный персонаж родился в 1928 году, 18 ноября ему исполнилось 90 лет.

Apple выпускает особую гарнитуру по случаю 90-летия Микки Мауса


Источники утверждают, что на самом деле Микки Маус появился немного раньше. Это произошло в мультфильме без звука под названием “Безумный самолет”. Впрочем, официальной датой рождения принято считать именно 18 ноября, в связи с чем, компания Apple подготовила уникальную беспроводную гарнитуру для поклонников известного персонажа. Наушники Beats Solo 3 Wireless Headphones, выпущенные в специальном издании, украшены образом Микки Мауса.

Стоит отметить, что данная модель, даже в оригинальной версии, выпущенной в сентябре прошлого года, славится своей системой шумоподавления. Новинку можно приобрести с 11 ноября по цене 329,95 долларов вместе со специальным футляром, который также украшен символом Микки Мауса.



 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 13:13

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