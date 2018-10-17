Наталья Рудова в купальнике переквалифицировалась в пляжного спасателя

На представленном снимке Наталья Рудова запечатлена в блестящем серебристом купальнике. Фанаты отметили, что звезда прекрасно выглядит, а ее ногам и талии могут позавидовать многие девушки. Некоторые поклонники заявили, что кинозвезда имеет все шансы сняться с Дуэйном Джонсоном в кинофильме «Спасатели Малибу».Фолловеры также сказали, что готовы разучиться плавать ради того, чтобы их доставал с воды такой спасатель. Публикация в течение двух часов собрала более 61 000 отметок «Мне нравится» и свыше 315 комментариев.