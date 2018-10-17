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Наталья Рудова в купальнике переквалифицировалась в пляжного спасателя

Наталья Рудова в своем аккаунте Instagram обнародовала новую публикацию. На данном фото актриса позирует перед камерой, стоя на спасательной вышке.

Наталья Рудова в купальнике переквалифицировалась в пляжного спасателя


На представленном снимке Наталья Рудова запечатлена в блестящем серебристом купальнике. Фанаты отметили, что звезда прекрасно выглядит, а ее ногам и талии могут позавидовать многие девушки. Некоторые поклонники заявили, что кинозвезда имеет все шансы сняться с Дуэйном Джонсоном в кинофильме «Спасатели Малибу».

Фолловеры также сказали, что готовы разучиться плавать ради того, чтобы их доставал с воды такой спасатель. Публикация в течение двух часов собрала более 61 000 отметок «Мне нравится» и свыше 315 комментариев.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:00

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