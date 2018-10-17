В Нью-Йорке разрешили гендерно-нейтральное обозначение в свидетельстве о рождении





Рождённые в Нью-Йорке люди, которые не определяют себя ни как женщину, ни как мужчину, теперь могут просить соответствующие органы поставить в их свидетельстве о рождении гендерно-нейтральное обозначение пола в виде буквы «X». Новое положение ещё на прошлой неделе утвердил мэр города Билл де Блазио, который отметил, что изменений в паспортных данных закон не касается. Теперь гендерные транссексуалы могут также выбрать вариант, который, по их словам, идентифицирует их личность без хирургического вмешательства или юридического изменения документов. Закон дает жителям Нью-Йорка свободу «сообщать правительству, кто они, а не наоборот», - сказал Блазио .Нью-Йорк - это первое муниципальное правительство с таким законодательством. Те, кто живет в городе, но не родились там, не подпадают под его закон. В то же время, такие города, как Мэн, Калифорния, Орегон и округ Колумбия предлагают водительские права с гендерно-нейтральными вариантами.