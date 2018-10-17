Эксперт: Эти профессии в будущем не исчезнут





Первый блок - это цифровые специалисты, люди, которые смогут настроить цифровое оборудование на любом производстве, любой сложности. Иными словами, инженеры высочайшего класса, их количество не будет превышать 10% от общего рынка труда. Второй тип профессий называется трансформирующимся и связан с предыдущими аналогами. Он заставит измениться изнутри любое производство, и переучить персонал для успешной работы с цифровыми технологиями. Например, такие как литье бетонных труб. Третий блок составят «простые» профессии: обслуживание, творчество и специалисты по сервису.Роберт Уразов утверждает, что основные профессии никуда не исчезнут, а перейдут на уровень цифровых технологий, количество таких вакансий будет увеличиваться. «Виртуальная» занятость займет передовое место на рынке труда.