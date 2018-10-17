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Демис Карибидис показал фолловерам в Instagram снимок с дочкой

Демис Карибидис, являющийся резидентом Comedy Club, поделился с фолловерами в соцсети Instagram снимком с дочкой Софией. На представленном фото запечатлено, как 3-летняя наследница артиста повисла на его шее.

Демис Карибидис показал фолловерам в Instagram снимок с дочкой


На данном фото резидент Comedy Club запечатлен, сидя за столом, на котором находится тарелка с едой, а его шею крепко обнимает София. Демис Карибидис под публикацией написал, что дочь не дает ни поесть, ни даже поговорить по телефону. Снимок за семнадцать часов собрал свыше 15 тысяч одобрительных лайков и 70 комментариев от многочисленных фанатов юмориста.

Поклонники, у которых есть также дети, со знанием дела подчеркнули, что это им очень хорошо знакомо. Они посоветовали актеру не упускать этот момент общения, потому что когда девочке исполнится 20 лет, он не сможет ее также «забросить» себе на шею.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:37

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