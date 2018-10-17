Овчинин рассказал о сложившейся внештатной ситуации во время интервью
Алексей Овчинин, командир экипажа “Союз МС-10”, рассказал в интервью о сложившейся внештатной ситуации во время полета. Астронавт поделился ощущениями, испытываемыми во время аварии.
Овчинин утверждает, что сложившая ситуация, хоть и являлась внештатной, неоднократно отрабатывалась космонавтами. Вне зависимости от того, в какой момент произошла авария, существуют определенные алгоритмы действий, благодаря которым пилоты могут выжить. Не смотря на достаточно большие перегрузки, Овчинин утверждает, что экипаж был к этому готов и, в связи с тем, что спасательная операция прошла успешно, ожидает нового полета в скором времени.
По словам командира экипажа, медицинское обследование показало, что астронавты здоровы как в физическом, так и в психологическом плане. Пилоты в очередной раз убедились в надежности космической техники отечественного производства, которая и позволила им пережить случившееся.
Овчинин утверждает, что сложившая ситуация, хоть и являлась внештатной, неоднократно отрабатывалась космонавтами. Вне зависимости от того, в какой момент произошла авария, существуют определенные алгоритмы действий, благодаря которым пилоты могут выжить. Не смотря на достаточно большие перегрузки, Овчинин утверждает, что экипаж был к этому готов и, в связи с тем, что спасательная операция прошла успешно, ожидает нового полета в скором времени.
По словам командира экипажа, медицинское обследование показало, что астронавты здоровы как в физическом, так и в психологическом плане. Пилоты в очередной раз убедились в надежности космической техники отечественного производства, которая и позволила им пережить случившееся.
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:43