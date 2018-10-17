Из школы в Санкт-Петербурге вывезли 70 кг ртутьсодержащих отходов
Специалисты вывезли с территории школы № 339, находящейся в Санкт-Петербурге, 70 кг ртутьсодержащих отходов. Опасные для человеческого здоровья отходы собрали на школьной площадке для скейтборда.
В ходе исследований школьных помещений специалисты не обнаружили предельно допустимой концентрации ртутных паров. На территории школы в Невском районе была демонтирована горка для скейтбординга, а также собрана вся видимая ртуть.
Эксперты в районе площадки на площади в 100 квадратных метров зафиксировали превышение предельно допустимого значения паров ртути до 90 раз. Площадка в настоящее время является огороженной, а вход закрыт.
В ходе исследований школьных помещений специалисты не обнаружили предельно допустимой концентрации ртутных паров. На территории школы в Невском районе была демонтирована горка для скейтбординга, а также собрана вся видимая ртуть.
Эксперты в районе площадки на площади в 100 квадратных метров зафиксировали превышение предельно допустимого значения паров ртути до 90 раз. Площадка в настоящее время является огороженной, а вход закрыт.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:25