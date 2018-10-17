Из школы в Санкт-Петербурге вывезли 70 кг ртутьсодержащих отходов





В ходе исследований школьных помещений специалисты не обнаружили предельно допустимой концентрации ртутных паров. На территории школы в Невском районе была демонтирована горка для скейтбординга, а также собрана вся видимая ртуть.Эксперты в районе площадки на площади в 100 квадратных метров зафиксировали превышение предельно допустимого значения паров ртути до 90 раз. Площадка в настоящее время является огороженной, а вход закрыт.