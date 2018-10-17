Екатерина Гусева обнародовала в Instagram снимок с Еленой Камбуровой

Объятия Екатерины Гусевой свидетельствуют о большом уважении и трепете к знаменитой исполнительнице песен - Елене Камбуровой. Пост знаменитости в течение двенадцати часов собрал свыше 7 тысяч отметок «нравится» и около 40 комментариев. Поклонники сказали, что они прекрасные, умные и просто неповторимые артистки.Некоторые фолловеры отметили, что Екатерина Гусева не просто красавица и умница, но также талантливая актриса и певица. Другие же фанаты начали писать строчки из песен легендарной певицы Елены Камбуровой, заявляя, что они ее очень любят.