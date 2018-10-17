Учёные: Йогурт с шоколадом поможет бороться с бессоницей





Баварские учёные пришли к выводу, что чашка не сильно жирного йогурта и ломтик тёмного шоколада на ночь могут заменить снотворное, а также пойдут на пользу людям, страдающим бессонницей. Оказалось, что всё дело в составляющих молока, из которого изготавливается йогурт. Особую роль играет белковый элемент триптофан, являющийся главным сырьём для выработки гормона серотонина. Кусочек шоколада, в свою очередь, необходим, чтобы подавить действие других белков, которые, в отличие от триптофана, побуждают нервную систему к активности.За счёт обнаруженной способности йогурта с шоколадом вызывать расслабление, покой и сонливость, эксперты рекомендуют прибегать именно к этому способу уснуть, а не спешить принимать таблетки от бессонницы.