АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Женатые люди со всего мира рассказали, почему снимают свои обручальные кольца
EUR 75.92 USD 65.53
Курс валют на 17.10.2018

Учёные: Йогурт с шоколадом поможет бороться с бессоницей

Баварские учёные утверждают, что йогурт с шоколадом поможет бороться с бессонницей не хуже, чем снотворные препараты. Оказалось, что данная комбинация имеет такой же эффект, как и молоко с мёдом, помогающее расслабиться и быстрее уснуть.

Учёные: Йогурт с шоколадом поможет бороться с бессоницей


Баварские учёные пришли к выводу, что чашка не сильно жирного йогурта и ломтик тёмного шоколада на ночь могут заменить снотворное, а также пойдут на пользу людям, страдающим бессонницей. Оказалось, что всё дело в составляющих молока, из которого изготавливается йогурт. Особую роль играет белковый элемент триптофан, являющийся главным сырьём для выработки гормона серотонина. Кусочек шоколада, в свою очередь, необходим, чтобы подавить действие других белков, которые, в отличие от триптофана, побуждают нервную систему к активности.

За счёт обнаруженной способности йогурта с шоколадом вызывать расслабление, покой и сонливость, эксперты рекомендуют прибегать именно к этому способу уснуть, а не спешить принимать таблетки от бессонницы.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука / Авторские новости / Другое
Добавил: Oksana Сегодня, 12:03

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Женатые люди со всего мира рассказали, почему
Apple выпускает особую гарнитуру по случаю
Маргарита Овсянникова рассказала о конфликте с
Наталья Рудова в купальнике переквалифицировалась
Эксперт: Эти профессии в будущем не исчезнут
Овчинин рассказал о сложившейся внештатной
Демис Карибидис показал фолловерам в Instagram
В Нью-Йорке разрешили гендерно-нейтральное
Из школы в Санкт-Петербурге вывезли 70 кг
Екатерина Гусева обнародовала в Instagram снимок
Директор Роскосмоса сообщил о причине аварии
Учёные: Йогурт с шоколадом поможет бороться с
Наследник Эвелины Бледанс Семен готовится к
Страховые компании анонсировали самые невыгодные
Ученые: Эти пять продуктов ускоряют появление
В Британии большинство домашних тестов на ВИЧ
Сергей Светлаков с женой целый год скрывали
Москвич жестоко расправился со своими близкими
Звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей ждет ребенка
Американские ученые рассказали о загадочных
Немцы рассекретили новую флагманскую версию
Оксана Фёдорова показала в Instagram
Светлана Пермякова не хочет больше рожать детей
Motorola выпустила обновление до Android 8.1 Oreo
Дима Билан в Instagram высмеял желтую прессу за
Дмитрий Дюжев в связи со скандалом вокруг
В Сети появилось видео, подтверждающее
В сети найдены характеристики самого защищенного
Из студентов в бизнесмены: Создатели голубого
Анна Седокова в своем Instagram рассказала о
Просмотреть все новости