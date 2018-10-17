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Наследник Эвелины Бледанс Семен готовится к плановой операции в клинике

Шестилетний наследник известной актрисы Эвелины Бледанс Семен готовится к плановой операции в клинике. Об этом сообщил его отец Александр Семин в блоге Instagram сына. Поклонники мальчика поддержали его и пожелали скорейшего выздоровления.
Наследник Эвелины Бледанс Семен готовится к плановой операции в клинике

6-летний наследник Эвелины Бледанс Семен Александрович готовится к плановой операции в одной из клиник. В личном аккаунте Instagram сына экс-супруг Бледанс Александр Семин опубликовал несколько видеороликов из больничной палаты. Чтобы успокоить читателей, под последним постом режиссер уточнил, что они пробудут тут 2-3 дня. Маленького Семена ждет плановая операция, но ничего серьезного – мужские дела. Также Семин отметил, что будет сообщать о ходе развития событий.

Читатели блога Семена сразу принялись писать слова поддержки и пожелали ему скорейшего выздоровления, а также быстрее вернуться в родные домашние «стены».



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:00

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