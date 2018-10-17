Наследник Эвелины Бледанс Семен готовится к плановой операции в клинике





6-летний наследник Эвелины Бледанс Семен Александрович готовится к плановой операции в одной из клиник. В личном аккаунте Instagram сына экс-супруг Бледанс Александр Семин опубликовал несколько видеороликов из больничной палаты. Чтобы успокоить читателей, под последним постом режиссер уточнил, что они пробудут тут 2-3 дня. Маленького Семена ждет плановая операция, но ничего серьезного – мужские дела. Также Семин отметил, что будет сообщать о ходе развития событий.Читатели блога Семена сразу принялись писать слова поддержки и пожелали ему скорейшего выздоровления, а также быстрее вернуться в родные домашние «стены».