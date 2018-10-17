Москвич жестоко расправился со своими близкими родственниками





По данному факту возбудили уголовное дело по второй части статьи 105 УК, касающегося «убийства двух, а также более лиц». Представители следственных органов на месте преступления в квартире одного из столичных домов обнаружили тела мужчины, а также двух женщин. На них были следы насильственной смерти.Стоит отметить, что в квартире задержали москвича в возрасте 22 лет. По словам преступника, он сильно поссорился со своими родственниками, и в итоге убил их. Подозреваемый в ближайшее время будет доставлен в следственный отдел на допрос. На месте происшествия оперативная группа продолжает вести расследование.