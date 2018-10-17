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Москвич жестоко расправился со своими близкими родственниками

Тройное жестокое убийство случилось на северо-востоке российской столицы. По версии следствия, молодой москвич расправился со своими близкими родственниками.

Москвич жестоко расправился со своими близкими родственниками


По данному факту возбудили уголовное дело по второй части статьи 105 УК, касающегося «убийства двух, а также более лиц». Представители следственных органов на месте преступления в квартире одного из столичных домов обнаружили тела мужчины, а также двух женщин. На них были следы насильственной смерти.

Стоит отметить, что в квартире задержали москвича в возрасте 22 лет. По словам преступника, он сильно поссорился со своими родственниками, и в итоге убил их. Подозреваемый в ближайшее время будет доставлен в следственный отдел на допрос. На месте происшествия оперативная группа продолжает вести расследование.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:33

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