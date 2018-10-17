Звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей ждет ребенка от Андрея Шабарина





Не секрет, что далеко не все телезрители и участники «Дома-2» поверили в то, что Анастасия Кочервей беременна. Многие до сих пор помнят разгульную жизнь девушки и ее интимные отношения с экс-звездой телестройки Александром Гобозовым. Тем не менее, блондинка по-прежнему настаивает на своем.По словам Насти, она не только находится в положении, но и отцом ее первенца является Андрей Шабарин. Невзирая на то, что мужчина ни на миг не поверил в слова своей бывшей возлюбленной и не торопится оплачивать все расходы будущей мамочки, несколько часов назад в Сети появились доказательства того, что Анастасия Кочервей на самом деле не врет.Оказывается, что девушка уже прошла УЗИ и готова предоставить его результаты не только журналистам журнала «Дома-2», но и своим многочисленным недоброжелателям, которые продолжают просто-таки забрасывать ее нелицеприятными высказываниями.Также Анастасия опубликовала в личном инста-блоге пост, в котором сообщила подписчикам, что все расходы вынуждена была взять на себя, так как Андрей Шабарин напрочь отказался оплачивать УЗИ, витамины для беременных и различные продукты.К слову, на данный момент Андрей Шабарин продолжает наслаждаться свободной жизнью на Сейшельских островах, где он меняет молоденьких любовниц, как перчатки.