Директор Роскосмоса сообщил о причине аварии “Союз МС-10” и планах на будущее





Предположительно, это связано с неисправностями в автоматике. Крикалев сообщает, что система аварийного спасения, несмотря на то, что является сложной, и не использовалась в течение многих лет, справилась с работой на отлично. Благодаря специальным предварительным расчетам, ученые примерно знали, в каком именно регионе произойдет падение, в случае сбоя в работе. На текущий момент специалисты проводят более тщательное расследование причины аварии, после чего, в случае выявления искусственно созданных неполадок, дело будут расследовать представители органов власти.Новый рейс планируется в первых числах декабря. В то же время, следующий за ним будет задержан для того, чтобы нормализовать график полетов. Запуск нового “Союза” планируется весной следующего года.