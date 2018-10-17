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Директор Роскосмоса сообщил о причине аварии “Союз МС-10” и планах на будущее

Исполнительный директор Роскосмоса рассказал о причине аварии “Союз МС-10”. Также Сергей Крикалев упомянул о новой экспедиции на МКС.

Директор Роскосмоса сообщил о причине аварии “Союз МС-10” и планах на будущее


Предположительно, это связано с неисправностями в автоматике. Крикалев сообщает, что система аварийного спасения, несмотря на то, что является сложной, и не использовалась в течение многих лет, справилась с работой на отлично. Благодаря специальным предварительным расчетам, ученые примерно знали, в каком именно регионе произойдет падение, в случае сбоя в работе. На текущий момент специалисты проводят более тщательное расследование причины аварии, после чего, в случае выявления искусственно созданных неполадок, дело будут расследовать представители органов власти.

Новый рейс планируется в первых числах декабря. В то же время, следующий за ним будет задержан для того, чтобы нормализовать график полетов. Запуск нового “Союза” планируется весной следующего года.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:08

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