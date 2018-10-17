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Оксана Фёдорова показала в Instagram победительниц "Мисс Россия" прошлых лет

Оксана Фёдорова показала на своей официальной странице в Instagram победительниц конкурса "Мисс Россия" прошлых лет. Она сфотографировалась с моделями, продемонстрировав их нынешний облик.
Оксана Фёдорова показала в Instagram победительниц "Мисс Россия" прошлых лет

Оксана Фёдорова опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок, на котором изображены некоторые победительницы конкурса "Мисс Россия", заработавшие свои титулы в разные периоды. Все они встретились на недавнем модном показе. Среди знаменитых красавиц России была и Мисс СССР 1991 года Ильмира Шамсутдинова. Ей составили компанию Светлана Королёва, выигравшая конкурс "Мисс Россия-2002" и Наталья Гантимурова, завоевавшая аналогичный титул в 2011 году. Помимо этого, на мероприятии присутствовали Вера Красова и Анастасия Амосова, так и не сумевшие добиться вожделенной короны.

Подписчики отметили, наиболее элегантно на фотографии выглядит хозяйка аккаунта, победившая в конкурсе "Мисс Россия-2001". Оксана Фёдорова получила немалое количество комплиментов от фанатов, которые заверили кумира, она и сейчас может легко одержать победу на любом конкурсе красоты.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 11:10

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