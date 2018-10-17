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Страховые компании анонсировали самые невыгодные для них марки авто

Страховые компании анонсировали самые невыгодные для них марки авто. Лидером в данном случае стал Mercedes-Benz SL.
Страховые компании анонсировали самые невыгодные для них марки авто


Рязанское представительство фирмы «АльфаСтрахование» недавно выплатило 12,8 млн руб. На втором месте оказался Mercedes-Benz S65 AMG. В данном случае страховые выплаты составили 11,8 млн руб. Замыкает ТОП-3 Mercedes-Benz G-Class, который похитили в Москве. Выплаты по страховке этого авто составили 10,8 млн руб. В рейтинге дальше значатся Mercedes-Benz AMG G63, Mercedes-Benz AMG G63, Rolls-Royce Wraith, Porsche Cayenne Turbo, Mercedes-Benz GLE-Class. Выплаты по этим версиям достигают 10 млн руб.

Также в ТОП вошли большегрузы. За ущерб от произошедшего ДТП с данным авто страховщики заплатили 9,2 млн руб. Аналогичную сумму выплатили также за MAN TGS. ТОП замыкает седан Mercedes-Benz S-Class, который был полностью уничтожен пожаром. Выплата в данном случае составила 9,1 млн руб.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:55

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