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Ученые: Эти пять продуктов ускоряют появление морщин

Ученые выявили пять продуктов, которые способны вызвать преждевременное появление морщин. Результаты опубликованы в научных журналах.
Ученые: Эти пять продуктов ускоряют появление морщин

Первое место законно занимает сахар, его молекулы способны разрушать белок. Протеиновые связи также страдают от его «влияния», что приводит к деформации и выработке токсинов, которые в свою очередь нарушают здоровый метаболизм. Одним из самых уязвимых белков является коллаген, который поддерживает кожу упругой, здоровой и гладкой. Заменители сахара также могут навредить коже, вызывая покраснения, воспаления и образование под глазами «мешков». Второе место занимает молоко, его считают источником здоровья, однако этот продукт также способен навредить коже и вызвать ее воспаление. Но все зависит от индивидуальной переносимости организмом продуктов на его основе.

Третье место досталось различным пряностям и острой еде, эти продукты опасны для людей, которые склонны к куперозу, так как ускоряют кровообращение и могут усугубить ситуацию. Четвертое место занимает колбаса, часто имеющая добавки из фосфатов, которые соединившись с кальцием, могут навредить стенкам сосудов и артерий. Это приводит к дряблости и вялости кожи. И на последнем пятом месте расположились кофе и чай. Эти всеми любимые напитки относятся к диуретикам, вызывая обезвоживание организма и в частности кожных покровов. Без влаги кожа лишается упругости и эластичности, а это провоцирует появление морщин.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:43

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