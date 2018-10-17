Ученые: Эти пять продуктов ускоряют появление морщин





Первое место законно занимает сахар, его молекулы способны разрушать белок. Протеиновые связи также страдают от его «влияния», что приводит к деформации и выработке токсинов, которые в свою очередь нарушают здоровый метаболизм. Одним из самых уязвимых белков является коллаген, который поддерживает кожу упругой, здоровой и гладкой. Заменители сахара также могут навредить коже, вызывая покраснения, воспаления и образование под глазами «мешков». Второе место занимает молоко, его считают источником здоровья, однако этот продукт также способен навредить коже и вызвать ее воспаление. Но все зависит от индивидуальной переносимости организмом продуктов на его основе.Третье место досталось различным пряностям и острой еде, эти продукты опасны для людей, которые склонны к куперозу, так как ускоряют кровообращение и могут усугубить ситуацию. Четвертое место занимает колбаса, часто имеющая добавки из фосфатов, которые соединившись с кальцием, могут навредить стенкам сосудов и артерий. Это приводит к дряблости и вялости кожи. И на последнем пятом месте расположились кофе и чай. Эти всеми любимые напитки относятся к диуретикам, вызывая обезвоживание организма и в частности кожных покровов. Без влаги кожа лишается упругости и эластичности, а это провоцирует появление морщин.